На улице Алексеева залатали выбоины после жалоб красноярцев

Выбоины заделали по технологии локального ремонта «инфраред». Ее суть заключается в разогревании проблемного участка, рыхлении разогретого и размягченного материала и его повторной укладке и уплотнении с добавлением битума. Метод позволяет сэкономить материалы и время, при этом, по словам специалистов, покрытие получается крепким.