На улице Алексеева залатали выбоины после жалоб красноярцев

На улице Алексеева в красноярской Взлетке залатали выбоины. Об этом сообщили в красноярском УДИБе.
На ямы и трещины, мешающие движению и провоцирующие аварии, жаловались водители. Подрядчику выдали задание привести покрытие в порядок.
Выбоины заделали по технологии локального ремонта «инфраред». Ее суть заключается в разогревании проблемного участка, рыхлении разогретого и размягченного материала и его повторной укладке и уплотнении с добавлением битума. Метод позволяет сэкономить материалы и время, при этом, по словам специалистов, покрытие получается крепким.
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