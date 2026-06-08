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Ростовская область заключила инвестиционные соглашения почти на 77 млрд

Это на 63,3% меньше, чем годом ранее.

На Петербургском международном экономическом форуме делегация Ростовской области подписала ряд инвестиционных соглашений на общую сумму около 77 млрд рублей. Это на 63,3% меньше, чем годом ранее. Основные направления инвестиций — дорожное и жилое строительство, развитие связи и цифровых сервисов, модернизация здравоохранения и промышленности.

Ключевые договорённости:

Власти региона и компания «Темерницкий скоростной диаметр» договорились о строительстве новой автомобильной дороги с объёмом инвестиций 40 млрд рублей.

В Аксае в течение 11 лет планируется построить 199 тыс. кв. м жилья. Соглашение подписали губернатор Юрий Слюсарь и генеральный директор ГК «Носта» Сергей Григорьев. Объём инвестиций — 21,7 млн рублей.

АО ГК «Сервис‑Телеком» и АО «ЭР‑Телеком Холдинг» вложат 2 млрд рублей до 2030 года в развитие инфраструктуры связи и цифровых сервисов в регионе.

ОАО «Молочный завод Мясниковский» (входит в ГК «Белый Медведь») инвестирует 1,2 млрд рублей в увеличение производственных мощностей.

Власти Ростовской области и ВТБ подписали соглашение о закупке оборудования для центральной горбольницы в Каменске‑Шахтинском на сумму 4,6 млн рублей.

Губернатор Юрий Слюсарь и директор АО «Группа 1С» Борис Нуралиев договорились о внедрении IT‑решений в бюджетный процесс региона.

Регион заключил соглашение с «Автодором» о сотрудничестве в инфраструктурных проектах (ремонт и обслуживание дорог, комплексное развитие прилегающих территорий) до 31 декабря 2029 года.

Госкорпорация «Росатом» и власти региона продлили договор о сотрудничестве до 2031 года.

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