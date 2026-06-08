Ростовская область заключила инвестиционные соглашения почти на 77 млрд

На Петербургском международном экономическом форуме делегация Ростовской области подписала ряд инвестиционных соглашений на общую сумму около 77 млрд рублей. Это на 63,3% меньше, чем годом ранее. Основные направления инвестиций — дорожное и жилое строительство, развитие связи и цифровых сервисов, модернизация здравоохранения и промышленности.