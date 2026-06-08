Ростовская область заключила инвестиционные соглашения почти на 77 млрд

На Петербургском международном экономическом форуме делегация Ростовской области подписала ряд инвестиционных соглашений на общую сумму около 77 млрд рублей. Это на 63,3% меньше, чем годом ранее. Основные направления инвестиций — дорожное и жилое строительство, развитие связи и цифровых сервисов, модернизация здравоохранения и промышленности.
Ключевые договорённости:
Власти региона и компания «Темерницкий скоростной диаметр» договорились о строительстве новой автомобильной дороги с объёмом инвестиций 40 млрд рублей.
В Аксае в течение 11 лет планируется построить 199 тыс. кв. м жилья. Соглашение подписали губернатор Юрий Слюсарь и генеральный директор ГК «Носта» Сергей Григорьев. Объём инвестиций — 21,7 млн рублей.
АО ГК «Сервис‑Телеком» и АО «ЭР‑Телеком Холдинг» вложат 2 млрд рублей до 2030 года в развитие инфраструктуры связи и цифровых сервисов в регионе.
ОАО «Молочный завод Мясниковский» (входит в ГК «Белый Медведь») инвестирует 1,2 млрд рублей в увеличение производственных мощностей.
Власти Ростовской области и ВТБ подписали соглашение о закупке оборудования для центральной горбольницы в Каменске‑Шахтинском на сумму 4,6 млн рублей.
Губернатор Юрий Слюсарь и директор АО «Группа 1С» Борис Нуралиев договорились о внедрении IT‑решений в бюджетный процесс региона.
Регион заключил соглашение с «Автодором» о сотрудничестве в инфраструктурных проектах (ремонт и обслуживание дорог, комплексное развитие прилегающих территорий) до 31 декабря 2029 года.
Госкорпорация «Росатом» и власти региона продлили договор о сотрудничестве до 2031 года.