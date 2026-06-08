ИРНИТУ впервые проводит набор в магистратуру «Проектный инжиниринг в нефтегазохимической отрасли»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Иркутский политех приглашает российских и зарубежных абитуриентов поступить в магистратуру «Проектный инжиниринг в нефтегазохимической отрасли». Новую русскоязычную программу по направлению 27.04.05 «Инноватика» запустил Институт высоких технологий.
Проект курирует доцент Владимир Конюхов. По словам руководителя, основной целью программы является подготовка лидеров технологических изменений в нефтегазохимическом комплексе, способных управлять полным циклом инновационных проектов — от идеи до коммерциализации.
«Среди ключевых преимуществ новой подготовки — объединение технических знаний, проектного управления и технологического предпринимательства. Зарплаты выпускников программы будут на 30−50% выше, чем у специалистов традиционных инженерных областей», — отметил Владимир Конюхов.
Преподаватель приглашает освоить уникальный комплекс знаний выпускников бакалавриата технических направлений, специалистов предприятий, желающих развиваться по инновационной траектории, а также предпринимателей, заинтересованных в создании технологических стартапов.
За два года магистранты изучат такие дисциплины, как «Инструменты управления качеством в нефтегазохимических проектах», «Проектный инжиниринг и эксплуатация технических систем», «Технологическое предпринимательство и коммерциализация технологий» и другие. В программу входит учебная практика, две производственных и преддипломная.
Окончив данное направление, выпускник сможет работать на предприятиях нефтегазодобычи в отделах по сопровождению проектов, управлению рисками, а также в инжиниринговых и проектных организациях. В перспективе магистров трудоустроят такие крупные компании, как «Норильский никель», ИНК, «Роснефть», Северсталь«, АНХК, “Газпром добыча Иркутск”, “Транснефть-Восток”.
"В результате обучения выпускники смогут уверенно управлять инновационными проектами, детально понимать технологические процессы отрасли, создавать и развивать технологические продукты. Также они будут обладателями компетенций в области венчурного инвестирования.
Программа готовит специалистов, способных обеспечить технологический суверенитет и развитие нефтегазохимической отрасли России", — добавил Владимир Конюхов.
В новой магистратуре «Проектный инжиниринг в нефтегазохимической отрасли» предусмотрено 13 бюджетных мест. Для зачисления абитуриентам необходимо пройти тестирование по профилю подготовки.
По вопросам поступления обращаться в Центральную приемную комиссию вуза: 405−405, e-mail: cpk@istu.edu.
Напомним, что приемная кампания в ИРНИТУ стартует 20 июня. В 2026 году количество бюджетных мест, выделенных Минобрнауки РФ Иркутскому политеху, осталось на уровне минувшего года — 2686 (в 2025 году — 2684).
По направлениям бакалавриата выделено 1280 мест, специалитета — 399, магистратуры — 617, СПО — 320. В аспирантуре предусмотрено 70 бюджетных мест, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом.
Подробные правила приема на 2026/2027 учебный год опубликованы на сайте ИРНИТУ.
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