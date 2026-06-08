ИРНИТУ впервые проводит набор в магистратуру «Проектный инжиниринг в нефтегазохимической отрасли»

За два года магистранты изучат такие дисциплины, как «Инструменты управления качеством в нефтегазохимических проектах», «Проектный инжиниринг и эксплуатация технических систем», «Технологическое предпринимательство и коммерциализация технологий» и другие. В программу входит учебная практика, две производственных и преддипломная.