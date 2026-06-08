Эксперт Алешина: в РФ многим победившим рак детям нужна помощь в социализации

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Каждый второй ребенок в России, перенесший лечение от рака, теряет внутреннее ощущение «я могу» и нуждается в помощи, чтобы вернуться в школу и снова начать общаться со сверстниками. Число таких обращений от семей за последние три года выросло на 40%, рассказала ТАСС исполнительный директор новосибирского благотворительного фонда «Завтра будет» Ксения Алешина.
«После длительного лечения, операций и изоляции ребенок выпадает из привычной жизни гораздо сильнее, чем кажется. Главный дефицит, который мы сегодня наблюдаем у таких детей, — это нехватка уверенности в себе и потеря внутреннего ощущения “я могу”. Около 50−60% детей, с которыми мы работаем, нуждаются в повторной социализации. Это значит, что они требуют дополнительной помощи в интеграции в общество, обучении навыкам общения и развитию уверенности в себе», — отметила Алешина.
По словам собеседницы агентства, когда основное лечение окончено, диагноз перестает быть центральной проблемой и на первый план выходит вопрос социальной интеграции. После долгих курсов терапии, операций и вынужденной изоляции ребенок выпадает из привычной жизни значительно сильнее, чем это заметно окружающим, и без поддержки взрослых вернуться к ровесникам и школьному ритму ему крайне сложно.
Даже если физически ребенок полностью поправился, внутри у него часто остается барьер: неуверенность, страх ошибиться, боязнь оказаться хуже сверстников и отстать в учебе. С такими трудностями сталкиваются не только дети после онкологии, но и подопечные с ДЦП, нарушениями слуха и другими особенностями развития.
«За последние три года мы наблюдаем значительный рост обращений. Количество запросов на помощь в вопросах социализации увеличилось до 40%. Мы предполагаем, это связано с возрастающей осведомленностью родителей о важности эмоциональной поддержки и необходимости создания инклюзивной среды. Проблемы здоровья и социальные барьеры становятся все более видимыми, и семьи ищут ресурсы для своих детей», — пояснила Алешина.
Исследование «Барьеры в коммуникации детей, переживших онкологические заболевания» фонд завершил в конце 2025 года. В нем приняли участие более 130 человек из 25 регионов России — дети в ремиссии и их родители. Также были проведены 24 глубинных интервью с родителями, педагогами и профильными экспертами.
Проект «Точка роста».
Для поддержки таких детей в Новосибирске на базе центра психологической реабилитации фонда запущен проект «Точка роста». Он рассчитан на детей с последствиями тяжелых заболеваний, ДЦП, нарушениями слуха и другими особенностями развития. Программа предполагает трехмесячный курс занятий с психологом, логопедом-дефектологом и специалистом по адаптивной физкультуре.
«После болезни ребенку важно не только восстановиться физически, но и вернуться в жизнь без ощущения постоянного отставания. Наша задача — создать пространство, где ребенок постепенно возвращает себе опору, видит собственный прогресс, учится ставить посильные цели и достигать их в комфортном темпе. Когда появляется опыт маленьких, но регулярных успехов, у ребенка возвращается вера в себя», — подчеркнула Алешина.
Как рассчитывают в фонде, программа поможет участникам перейти от этапа сугубо медицинского восстановления к полноценной самостоятельной жизни. Ожидается, что комплексная поддержка позволит детям легче возвращаться к общению и учебе наравне со сверстниками.
О фонде.
Благотворительный фонд «Завтра будет» основан в 2021 году и оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями, ДЦП и нарушениями слуха. За пять лет работы фонд собрал более 80 млн рублей и поддержал свыше 8 тыс. детей, из них более 300 получили адресную помощь. В команде около 15 специалистов, среди которых есть нейропсихологи, арт-терапевты, логопеды и художники, а также больше 100 волонтеров. Фонд проводит исследования в области детской онкологии и входит в число крупнейших благотворительных организаций Новосибирска.