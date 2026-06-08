Эксперт Алешина: в РФ многим победившим рак детям нужна помощь в социализации

«После длительного лечения, операций и изоляции ребенок выпадает из привычной жизни гораздо сильнее, чем кажется. Главный дефицит, который мы сегодня наблюдаем у таких детей, — это нехватка уверенности в себе и потеря внутреннего ощущения “я могу”. Около 50−60% детей, с которыми мы работаем, нуждаются в повторной социализации. Это значит, что они требуют дополнительной помощи в интеграции в общество, обучении навыкам общения и развитию уверенности в себе», — отметила Алешина.