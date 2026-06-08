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Почти 13,5 тысячи первоклассников пойдут в школы Красноярска в сентябре

В новом учебном году откроется 117 школ.

Почти 13,5 тысячи первоклассников сядут за парты в школах Красноярска в новом учебном году. Об этом сообщил в своих социальных сетях мэр Сергей Верещагин.

По данным предварительного комплектования, в новом учебном году в школы Красноярска пойдут около 13,5 тысячи первоклассников. Набор заявлений продолжается. Первый этап (до 30 июня) предназначен для семей, проживающих на закреплённых за школами микроучастках. Затем начнётся второй этап — зачисление на свободные места.

В новом учебном году откроется 117 школ, а также новая школа в микрорайоне Тихие Зори на 1550 мест. В неё уже записались 264 будущих первоклассника.

На особом контроле — капитальный ремонт четырёх школ, которые после обновления вернутся в систему образования.

Ранее мы сообщали, что 28 школ и детских садов построили в Красноярске за 10 лет.