Почти 13,5 тысячи первоклассников пойдут в школы Красноярска в сентябре

По данным предварительного комплектования, в новом учебном году в школы Красноярска пойдут около 13,5 тысячи первоклассников. Набор заявлений продолжается. Первый этап (до 30 июня) предназначен для семей, проживающих на закреплённых за школами микроучастках. Затем начнётся второй этап — зачисление на свободные места.