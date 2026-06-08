Жара и дожди: какая погода ожидается в Красноярске на рабочей неделе

Красноярцев ждет жаркая рабочая неделя с дождями. По прогнозу Гидрометцентра России, в понедельник, 8 июня, днем столбики термометра перешагнут отметку в +30 градусов. Во вторник, 9 июня, знойная жара спадет до достаточно комфортных +24 градусов и пройдет небольшой дождь. Среда будет солнечной, днём термометры покажут порядка +27 градусов. В четверг и пятницу ожидается аналогичная дневная температура. 11 июня, в четверг, возможен небольшой дождь в светлое время суток. На протяжении недели ночная температура будет варьироваться от +12 до +16 градусов. Предстоящие выходные, по предварительным прогнозам, ожидаются жаркими — +28…+29 градусов днем, но будет облачно и дождливо.