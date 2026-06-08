Через аэропорт Хабаровска ввезли более 526 тысяч яиц из Узбекистана

В воздушном пункте пропуска «Аэропорт Хабаровск (Новый)» специалисты Россельхознадзора проконтролировали ввоз более 526 тысяч инкубационных яиц. Об этом сообщает Приморское межрегиональное управление ведомства.
Партии были доставлены в мае из Самаркандской области Узбекистана. Всего поступило пять партий, оформленных через систему «Меркурий», с соблюдением ветеринарных требований. Груз предназначался для птицефабрики Приморского края.
В ходе контроля специалисты проверили условия транспортировки, включая температурный режим и влажность. Нарушений в упаковке и маркировке не выявлено.
По итогам ветеринарного контроля подтверждено соответствие продукции требованиям России и Евразийского экономического союза. После оформления документы груз направлен получателю.
Всего с начала года под контролем Россельхознадзора в Хабаровский край поступило более 759 тысяч инкубационных яиц.