Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Через аэропорт Хабаровска ввезли более 526 тысяч яиц из Узбекистана

Партии из Узбекистана прошли ветеринарный контроль без нарушений.

В воздушном пункте пропуска «Аэропорт Хабаровск (Новый)» специалисты Россельхознадзора проконтролировали ввоз более 526 тысяч инкубационных яиц. Об этом сообщает Приморское межрегиональное управление ведомства.

Партии были доставлены в мае из Самаркандской области Узбекистана. Всего поступило пять партий, оформленных через систему «Меркурий», с соблюдением ветеринарных требований. Груз предназначался для птицефабрики Приморского края.

В ходе контроля специалисты проверили условия транспортировки, включая температурный режим и влажность. Нарушений в упаковке и маркировке не выявлено.

По итогам ветеринарного контроля подтверждено соответствие продукции требованиям России и Евразийского экономического союза. После оформления документы груз направлен получателю.

Всего с начала года под контролем Россельхознадзора в Хабаровский край поступило более 759 тысяч инкубационных яиц.