Более 3400 выпускников Владивостока сдают ЕГЭ по математике

В управлении образования предупредили школьников и их родителей о мошенниках. В интернете снова активизировались сайты-двойники и анонимные каналы, где якобы продают настоящие КИМы и ответы на экзамены. Бывают случаи, когда мошенники представляются сотрудниками Рособрнадзора и ФИПИ — на их уловки попадаются даже родители, готовые платить большие деньги.