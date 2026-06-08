«ЕНПФ нужен тюнинг»: экономист о будущем пенсионных денег в Казахстане

«Кризис доверия к ЕНПФ связан не только с прошлыми сомнительными сделками, но еще и с тем, что сегодня человек живет в открытом информационном рынке: он каждый день видит, как растут Nasdaq, S&P 500, BTC, полупроводники, AI-компании, как кто-то быстро заработал на акциях, крипте или IPO. Большинству, конечно, не везет, но общая картинка успеха остается перед глазами. Поэтому пенсионный счет выглядит скучно: консервативное управление, длинный горизонт, отчетность тяжелым языком, доходность без понятной истории», — отмечает эксперт.