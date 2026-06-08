«ЕНПФ нужен тюнинг»: экономист о будущем пенсионных денег в Казахстане

Пороги минимальной достаточности для изъятия части пенсионных сбережений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) выросли почти в два раза. Соответственно, у казахстанцев существенно снизилась возможность использовать эти деньги на те или иные цели.
Как отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов в своем Telegram-канале «Комментарий», такое решение вызвало реакцию не только у вкладчиков фонда, но даже у банкиров и застройщиков. Однако это связано с вопросами экономики и будущего для самих граждан.
При этом, согласно его мнению, в текущей системе управления пенсионными деньгами нужны изменения. «Не поймите меня неправильно, я использовал эту возможность по максимуму. Более того, я не сторонник ЕНПФ в текущем виде, фонду однозначно нужен тюнинг. Но как экономист я должен объяснить, что происходит», — отмечается в источнике.
Зачем вообще разрешили изымать пенсионные деньги.
Как сообщает эксперт, при открытии программы изъятия пенсионных излишков перед экономикой стояли определенные задачи. «Досрочные снятия из ЕНПФ были постковидной антикризисной мерой. Государству нужно было быстро поддержать спрос без прямого роста бюджетных расходов, и самый короткий канал шел через жилье: сделки, ипотека, стройка, ремонт, мебель, услуги. Изъятие около 5 трлн тенге помогло экономике пройти тяжелый период, но эта мера не могла оставаться постоянной частью пенсионной системы. Теперь задача изменилась», — сообщается в источнике.
Что нужно делать сейчас.
Согласно мнению эксперта, в текущей ситуации экономика Казахстана уже не находится в стадии «ковидного провала». Однако появились другие вызовы: высокая инфляция, разогретый спрос за счет активного потребительского кредитования. На этом фоне пенсионные деньги стали восприниматься не как залог обеспечения будущей старости, а как резервный кошелек.
«Поэтому повышение порогов ЕНПФ, по моему мнению, это часть сжатия ликвидности и ограничения перегретого спроса. Позиция банков и застройщиков понятна: им выгодны ликвидность, сделки и обороты. Но нельзя бесконечно продлевать стимул, который поддерживал рост последние пять лет. Пришло время охлаждения, и это стоит понять и принять. Иначе скоро охлаждать будет уже нечего», — отмечает Эльдар Шамсутдинов.
При этом он указывает, что недостаточно просто повысить пороги, но нужно менять инвестиционную стратегию фонда.
Зачем нужно «тюнинговать» ЕНПФ.
По мнению эксперта, вкладчики фонда по сути являются инвесторами, поэтому подход к ним должен быть соответствующим. А это означает, что казахстанцы должны получить больше вариантов инвестиционных стратегий.
«Кризис доверия к ЕНПФ связан не только с прошлыми сомнительными сделками, но еще и с тем, что сегодня человек живет в открытом информационном рынке: он каждый день видит, как растут Nasdaq, S&P 500, BTC, полупроводники, AI-компании, как кто-то быстро заработал на акциях, крипте или IPO. Большинству, конечно, не везет, но общая картинка успеха остается перед глазами. Поэтому пенсионный счет выглядит скучно: консервативное управление, длинный горизонт, отчетность тяжелым языком, доходность без понятной истории», — отмечает эксперт.
Поэтому Эльдар Шамсутдинов отмечает, что нужно менять не только правила изъятия части накоплений, но и восприятие пенсионных денег как будущего капитала на старость.
Соответственно, у вкладчиков должен быть простой выбор стратегии хранения и приумножения этих денег: консервативная — риски минимальны, но и доходность будет невысокой; сбалансированная — оптимальное соотношение доходности накоплений к риску; ростовая — риск выше, но и доходность окажется больше.
Также стратегия может быть халяльной, золотой, сырьевой, смешанной и так далее. То есть важно предоставить широкий выбор разных стратегий, чтобы каждый вкладчик мог подобрать наиболее подходящий для себя вариант в зависимости от возраста, готовности к риску и так далее.
При это отмечается, что речь идет не о том, чтобы просто дать возможность вкладчикам торговать пенсионными деньгами на бирже, а о создании понятных инвестпортфелей с разным риском и горизонтом. То есть нужен свой аналог 401 (k) — популярного в США корпоративного пенсионного плана.
«Автоматическое накопление сохраняется, но у вкладчика появляется чувство участия и ответственности за долгосрочный результат. Да и вообще, ЕНПФ должен стать институтом финансовой грамотности: объяснять не быструю прибыль, а разницу между краткосрочными деньгами и долгосрочным капиталом. Подушка, лечение, ремонт и первый взнос — это один горизонт, а пенсия и капитал на старость — другой. Поэтому вкладчику нужен не доступ к биржевой игре, а ограниченный выбор готовых стратегий с понятным риском и расчетом будущей пенсии», — считает Эльдар Шамсутдинов.