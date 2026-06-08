В Хабаровском районе ликвидировали незаконную свалку у села Заозёрное

В Хабаровском районе специалисты сектора по охране окружающей среды ликвидировали очередную незаконную свалку. На этот раз мусор нашли у села Заозёрное. Свалка была не простой — здесь смешались биологические отходы крупного рогатого скота, строительный мусор и бытовые отходы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в администрации Хабаровского муниципального района, экологи утилизировали биологические отходы, очистили береговую линию водоёма и прилегающие территории. Всего удалось собрать и вывезти порядка 550 килограммов отходов — это больше полутонны.
В секторе по охране окружающей среды отметили:
— В последнее время отмечается появление большого количества свалок отходов производства и потребления — бытовой и строительный мусор, биологические отходы — на территории вокруг села Заозёрное. Для предотвращения загрязнения окружающей среды мы усилим работу по выявлению свалок и привлечению нарушителей к ответственности.
Экологи напомнили, что каждый житель может внести свой вклад в защиту природы. Достаточно выбрасывать мусор только в специально отведённых местах, с раннего возраста объяснять детям правила утилизации отходов, участвовать в субботниках или инициировать собственные экологические акции.
Организация свалок и оставление биологических отходов на территории поселений и в их окрестностях — нарушение правил благоустройства. За это предусмотрена административная ответственность.
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