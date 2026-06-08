В Хабаровском районе ликвидировали незаконную свалку у села Заозёрное

В Хабаровском районе специалисты сектора по охране окружающей среды ликвидировали очередную незаконную свалку. На этот раз мусор нашли у села Заозёрное. Свалка была не простой — здесь смешались биологические отходы крупного рогатого скота, строительный мусор и бытовые отходы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.