На «Красноярских Столбах» в выходные спасали туриста с травмой ноги

Также в нацпарке отмечают рост обращений, связанных с присасыванием клещей. Специалисты напоминают, что в лесной зоне важно соблюдать меры защиты: использовать репелленты, выбирать закрытую одежду и регулярно осматривать тело и одежду во время прогулки — каждые 1,5−2 часа.