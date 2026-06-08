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На «Красноярских Столбах» в выходные спасали туриста с травмой ноги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В воскресенье на территории национального парка «Красноярские Столбы» произошел инцидент с мужчиной в возрасте.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В воскресенье на территории национального парка «Красноярские Столбы» произошел инцидент с мужчиной в возрасте.

В районе центрального входа 65-летний мужчина получил травму ноги. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда оказали ему первую помощь и вывели пострадавшего к улице Свердловской, сообщает КГКУ «Спасатель».

Также в нацпарке отмечают рост обращений, связанных с присасыванием клещей. Специалисты напоминают, что в лесной зоне важно соблюдать меры защиты: использовать репелленты, выбирать закрытую одежду и регулярно осматривать тело и одежду во время прогулки — каждые 1,5−2 часа.

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