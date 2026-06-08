Из-за удара дрона по поезду Москва — Симферополь остановлено движение в Крыму

В Крыму временно приостановлено плановое движение пассажирских поездов после атаки беспилотника на поезд Москва — Симферополь. Об этом сообщили в компании «Гранд сервис экспресс».
Напомним, в ночь на 8 июня киевский режим атаковал пассажирский поезд сообщением Москва-Симферополь. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что в результате удара помощник машиниста погиб, а сам машинист получил ранения.
Ранее KP.RU сообщал, дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, погибли семь человек, 11 получили ранения, включая одного ребенка.
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