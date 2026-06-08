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Из-за удара дрона по поезду Москва — Симферополь остановлено движение в Крыму

Движение поездов в Крыму приостановлено после атаки ВСУ по локомотиву.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму временно приостановлено плановое движение пассажирских поездов после атаки беспилотника на поезд Москва — Симферополь. Об этом сообщили в компании «Гранд сервис экспресс».

«Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено. Ночью в результате атаки БПЛА был поврежден локомотив поезда № 68 Москва — Симферополь», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 июня киевский режим атаковал пассажирский поезд сообщением Москва-Симферополь. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что в результате удара помощник машиниста погиб, а сам машинист получил ранения.

Ранее KP.RU сообщал, дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь в Енакиево. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, погибли семь человек, 11 получили ранения, включая одного ребенка.

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