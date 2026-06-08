В Хабаровском крае заповедник получил грант на фотоловушки для дикуши

Буреинский заповедник в Хабаровском крае стал победителем конкурса «Дикий кадр» и получит грант на закупку фотоловушек для изучения редкой дикуши, этом сообщает администрация заповедника.
Проект «Невидимая жизнь Царской дороги: фотоловушки для сохранения дикуши» направлен на наблюдение за редкой птицей, занесённой в Красную книгу России. Дикуша обитает в труднодоступных участках северо-западной части заповедника и ведёт крайне скрытный образ жизни.
Специалисты отмечают, что традиционные методы учёта требуют присутствия человека в тайге, что влияет на поведение птиц. Фотоловушки позволят вести круглосуточное наблюдение без вмешательства в природную среду.
Оборудование планируется установить на участке исторической «Царской дороги» между кордонами Ниман и Медвежий, где дикуша регулярно появляется для кормления и перемещения.
В рамках проекта заповедник получит 10 фотоловушек с инфракрасной подсветкой, морозостойкие аккумуляторы и карты памяти. Учёные рассчитывают собрать не менее 500 видеозаписей, включая кадры токования, появления птенцов и взаимодействия с хищниками.
Материалы станут основой для научных публикаций, отчётов, видеороликов и фотовыставок.
Проект стартует в июне 2026 года и продлится до ноября.