Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае заповедник получил грант на фотоловушки для дикуши

Проект по наблюдению за Краснокнижной птицей поддержан в рамках экологического гранта банковского сектора.

Буреинский заповедник в Хабаровском крае стал победителем конкурса «Дикий кадр» и получит грант на закупку фотоловушек для изучения редкой дикуши, этом сообщает администрация заповедника.

Проект «Невидимая жизнь Царской дороги: фотоловушки для сохранения дикуши» направлен на наблюдение за редкой птицей, занесённой в Красную книгу России. Дикуша обитает в труднодоступных участках северо-западной части заповедника и ведёт крайне скрытный образ жизни.

Специалисты отмечают, что традиционные методы учёта требуют присутствия человека в тайге, что влияет на поведение птиц. Фотоловушки позволят вести круглосуточное наблюдение без вмешательства в природную среду.

Оборудование планируется установить на участке исторической «Царской дороги» между кордонами Ниман и Медвежий, где дикуша регулярно появляется для кормления и перемещения.

В рамках проекта заповедник получит 10 фотоловушек с инфракрасной подсветкой, морозостойкие аккумуляторы и карты памяти. Учёные рассчитывают собрать не менее 500 видеозаписей, включая кадры токования, появления птенцов и взаимодействия с хищниками.

Материалы станут основой для научных публикаций, отчётов, видеороликов и фотовыставок.

Проект стартует в июне 2026 года и продлится до ноября.