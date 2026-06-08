В Хабаровском крае заповедник получил грант на фотоловушки для дикуши

Проект «Невидимая жизнь Царской дороги: фотоловушки для сохранения дикуши» направлен на наблюдение за редкой птицей, занесённой в Красную книгу России. Дикуша обитает в труднодоступных участках северо-западной части заповедника и ведёт крайне скрытный образ жизни.