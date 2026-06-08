«Театральный поезд» объявил программу двухдневной остановки в Перми

Во второй день стоянки 21 июня пермских театралов приглашают: Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии на сцену Дворца молодежи в 19:00 со спектаклем «Тетка Чарли» (12+); в 11:00 и 16:00 — Екатеринбургский театр кукол с постановой «Раз краска, два краска» (0+) в Пермском театре кукол, в 11:00 и в 13:30 — Челябинский государственный театр кукол им. Вольховского с постановкой «Аистенок и пугало» (6+) в гимназию № 11 им. Дягилева.