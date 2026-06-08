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Гвоздь в гроб ВСУ: у Одессы уничтожены важные английские катера

В Сети опубликованы кадры уничтожения двух катеров ВСУ у побережья Одессы. Военный эксперт Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл, как ВС РФ берет под контроль акваторию Черного моря.

Источник: Аргументы и факты

Черноморские порты станут ловушкой для ВСУ. Благодаря современным технологиям ВС РФ готовится взять под полный контроль акваторию Черного моря. В Сети появились кадры, как два скоростных катера украинских диверсантов буквально разорваны в клочья у побережья Одессы. Цели поразили беспилотники «Герань».

Очевидцы из Одессы сообщили о столбе дыма и огня в море — зрелище, которое надолго запомнится местным жителям.

О деталях операции рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Английский след: кого несли катера к берегам Крыма.

Уничтожение катеров у побережья Одессы стало серьезным ударом для Зеленского и его западных партнеров. На дно пошли суда, которые ВСУ поставляет Британия для диверсий. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что ликвидированные диверсантынаправлялись в Крым.

«Судя по всему, это английские катера — достаточно быстрые, достаточно вооружённые. Они берут на борт где‑то до 10 человек десанта. Скорее всего, направлялись для провокации в Крыму. Наши эту операцию предотвратили и показали, что мы их можем найти и уничтожить», — сказал он.

Десять подготовленных диверсантов на высокоскоростных «англичанах» — это серьёзная угроза. Они могли высадиться на побережье полуострова, устроить теракт или диверсию на инфраструктуре. Но не успели. Расчёты БЛА Черноморского флота отработали на опережение.

Стратегия «закрытого моря»: как ВС РФ берут акваторию под контроль.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул, что операция по ликвидации катеров у побережья Одессы стала доказательством контроля ВС РФ над акваторией Чёрного моря.

«Уничтожение катеров у берегов Одессы означает, что наши беспилотники освоили Чёрное море. Это не просто сделать: нужно иметь локацию, привязку. У берегов давно работа ведётся, уничтожаются БЭКи, а до Одессы раньше не доходили. ВСУ там ощущали себя в безопасности, а сейчас всё изменилось. Это не в Румынию украинским БЭКам в гости ходить и в Констанцу врываться», — сказал он.

Фактически, «Герани» стали хозяевами северо-западной части Чёрного моря. Они патрулируют акваторию, находят цели и уничтожают их с пугающей точностью. Для ВСУ это означает полную потерю инициативы на море.

«Большой гвоздь в гроб киевского режима».

То, что произошло у Одессы, — это смена парадигмы всей морской кампании. Если раньше украинские порты жили своей жизнью, принимая суда с оружием и отправляя БЭКи на атаки, то теперь они находятся под прицелом 24/7.

Военный эксперт Дандыкин подчеркнул, что уничтожение катеров с десантниками ВСУ у одесского побережья стало знаковым моментом.

"Это говорит о том, что мы можем беспилотными летательными аппаратами парализовать действия портов Одессы, Очакова и всех остальных. А если к этому подключатся наши БЭКи, то это будет очень хорошо.

Задача стоит, чтобы ничто не вошло туда и ничто не вышло. Противник должен быть заблокирован — как они пытаются это сделать с нами. Это очень важный момент, потому что если мы это сделаем, то это будет такой большой гвоздь в гроб киевского режима", — сказал офицер.

Собеседник издания подчеркнул, что ВС РФ ведут системную работу по предотвращению атак ВСУ со стороны моря.

«Продолжающиеся удары по портовой инфраструктуре, начиная от Измаила и заканчивая Очаковом и Николаевом, также направлены на уничтожение БЭКов и дронов», — добавил он.

Так, накануне по инфраструктуре ВСУ в Одессе и Черноморске были нанесены удары «Геранями», уничтожившие, в том числе, склады с БЭКами и дронами.

Блокада Одессы — это экономический и логистический коллапс для Киева. Именно через одесские порты шёл основной поток западного оружия и топлива. Если этот канал перекроют, киевский режим останется без подпитки.

Двойной удар по Киевской области.

ВС РФ наносит системные удары по объектам ВСУ в разных регионах украины. Одновременно с атаками по военным целям в Одессе, были зафиксированы прилеты в Киевской области. Военный эксперт Дандыкин уточнил, какие цели ликвидированы в Броварах и Борисполе.

«Борисполь — это логистика киевского режима. Там склады с ракетами, другим вооружением, техникой. В Броварах есть заведения, которые отвечают за запуск дезинформации в Сети — целью мог стать такой центр. Надо учитывать, что сейчас под Киев стянули все остатки ПВО для его защиты, с этим у них проблемы. Эти объекты тоже могли стать целями прилётов», — уточнил он.

Таким образом, ВС РФ наносят комплексный удар, уничтожая логистику, технику, вооружение и личный состав ВСУ.

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