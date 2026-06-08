Криминальная кукуруза довела фермера до уголовного дела

Сумма ущерба более 216 млн рублей. «Основанием стали материалы камеральной таможенной проверки, оперативно-розыскные мероприятия и явка с повинной», — рассказали в таможне.
Как выяснилось в ходе расследования, руководитель коммерческой организации из Владивостока разработал противоправную схему при экспорте продовольственной кукурузы за пределы таможенной территории ЕАЭС. Чтобы незаконно воспользоваться льготной нулевой ставкой вывозной пошлины, коммерсант пошел на подлог.
В шести поданных декларациях он отобразил заведомо ложную информацию: исказил сведения о реальном производителе зерна и местах, где оно якобы складировалось. На самом же деле задекларированные партии товара физически отсутствовали.
Недостоверные сведения были направлены в Центр электронного декларирования Владивостокского таможенного поста. Вследствие этих манипуляций российский бюджет недополучил 216 466 963 рубля.
На текущий момент подозреваемый уже сознался в содеянном и подтвердил, что намеренно внес в документы искаженные данные. Производство открыто по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере).
Следственные мероприятия продолжаются.
Отметим, что государство устанавливает нулевую ставку на экспорт (0% от стоимости или 0 рублей за тонну) в качестве меры стимулирования и поддержки отечественных экспортеров. Однако преференция предоставляется исключительно при строгом соблюдении правил.