Красноярка заплатит 800 тысяч рублей сестре женщины, которую убил ее отец

Красноярка пояснила, что погибшая сестра была для нее самым близким человеком, практически заменила мать. После смерти женщины она испытывает «сильные нравственные страдания», получила тяжелую душевную травму. Особенно тяжело, по ее словам, переживать утрату после того, как она узнала обстоятельства гибели сестры и то, как долго ее тело оставалось без захоронения.