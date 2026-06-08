Красноярка заплатит 800 тысяч рублей сестре женщины, которую убил ее отец

Жительница Красноярска подала иск к дочери осужденного за убийство ее сестры. Женщина требовала 2 миллиона рублей компенсации морального вреда, рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
Красноярка пояснила, что погибшая сестра была для нее самым близким человеком, практически заменила мать. После смерти женщины она испытывает «сильные нравственные страдания», получила тяжелую душевную травму. Особенно тяжело, по ее словам, переживать утрату после того, как она узнала обстоятельства гибели сестры и то, как долго ее тело оставалось без захоронения.
Осужденный за убийство мужчина уже скончался, поэтому требование о компенсации передалось ей как наследнице первой очереди. С отцом она практически не общалась при жизни, так как он был «грубым человеком».
Девушка признала иск частично и попросила снизить сумму. Свердловский районный суд посчитал требования обоснованными. С ответчицы взыскали 800 тысяч рублей — в пределах стоимости перешедшего к ней наследственного имущества.
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