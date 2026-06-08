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Проезд по трассам Запорожской области свободен

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ограничений на движение личного транспорта и рейсовых автобусов по трассе «Новороссия» в Запорожской области нет, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ограничений на движение личного транспорта и рейсовых автобусов по трассе «Новороссия» в Запорожской области нет, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, жители Запорожской области могут беспрепятственно передвигаться на личных автомобилях до ЛНР и любых других направлениях.

«Рейсовые автобусы работают в штатном режиме. На территории Запорожской области движение рейсовых автобусов по трассе Р-280 “Новороссия” (участок от границы с Республикой Крым до границы с Ростовской областью) не отменялось и не ограничивалось. Автобусы следуют по своим маршрутам согласно расписанию», — подчеркнул губернатор.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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