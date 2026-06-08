В РФ фиксируют существенный рост числа случаев заражения некоторыми инфекциями: чем часто болеют россияне

За 2025 год в стране выявили 35 747 998 случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. При этом показатель оказался ниже, чем годом ранее. Тогда число случаев инфекционных и паразитарных заболеваний превысило 36 миллионов. В 2025 году количество инфицированных по стране снизилось на более чем 9 процентов.