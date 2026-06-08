ВСУ ударили по пассажирскому поезду Москва — Симферополь, есть погибший

— В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста — погиб, пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, — сообщил Аксенов в своем официальном аккаунте в «ВКонтакте».
По его словам, власти Республики окажут всю необходимую помощь пассажирам. В настоящее время решается вопрос о доставке людей автобусами.
Фото из архива V102.RU.
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