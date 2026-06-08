«Сибирь» в концовке матча вырвала победу у футболистов «Калуги»

Напомним, в Первую лигу выйдут первые две команды «Золота». Третья и четвертая сыграют стыковые матчи между собой. Перед последним туром у «Ленинградца» 33 очка, у «Сибири» — 31, у ивановского «Текстильщика» — 29, у московского «Велеса» — 27.