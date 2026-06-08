Хабаровский ХК «Амур» поменял Ивана Воробьёва на двух братьев из «Сибири»

Что касается уже экс-нападающего «Амура» Ивана Воробьёва, то в состав «тигров» он вошёл незадолго до конца сезона — частью команды он пробыл всего восемь матчей и заработал лишь одно очко при показателе полезности «-1». При этом начинал сезон он в системе московского «Спартака», где отметился двумя (1+1) очками в 10 матчах, а также 18 баллами (9+9) в 17 встречах в составе воскресенского «Химика».