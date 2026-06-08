Хабаровский ХК «Амур» поменял Ивана Воробьёва на двух братьев из «Сибири»

Хабаровский хоккейный клуб «Амур» в рамках формирования состава команды на будущий сезон Континентальной хоккейной лиги произвёл обмен с новосибирской командой «Сибирь». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в рамках соглашения дружину «тигров» покинул Иван Воробьёв. Вместо него в Хабаровск переедут братья Иван и Егор Климовичи.
По информации пресс-службы хоккейного клуба «Амур», нападающий Иван Климович является воспитанником новосибирской школы хоккея и всю свою карьеру провёл, играя за «Сибирь». В КХЛ он дебютировал в сезоне 2022/23. В 153 играх за новосибирский клуб форвард набрал в общей сложности 24 очка.
Если говорить про его младшего брата — 21-летнего Егора Климовича — его послужной список чуть скромнее. После выступлений за команду ВХЛ «Динамо-Алтай» он также играл за «Сибирь» — в состав новосибирцев он вошёл в сезоне 2023/24. В регулярном чемпионате КХЛ нападающий выходил на лёд 40 раз и забил лишь одну шайбу.
Что касается уже экс-нападающего «Амура» Ивана Воробьёва, то в состав «тигров» он вошёл незадолго до конца сезона — частью команды он пробыл всего восемь матчей и заработал лишь одно очко при показателе полезности «-1». При этом начинал сезон он в системе московского «Спартака», где отметился двумя (1+1) очками в 10 матчах, а также 18 баллами (9+9) в 17 встречах в составе воскресенского «Химика».
— Считаем, что мы с «Сибирью» нашли вариант обмена, который выгоден обеим сторонам. Иван Воробьёв — талантливый и перспективный нападающий, но прошлый сезон у него получился неоднозначным. Процесс адаптации к Дальнему Востоку, к нашим требованиям происходил не очень гладко. Поэтому смена обстановки должна пойти ему на пользу. Да и сам Иван был не против этого, — рассказал генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.
Он также отметил, что тренерский штаб положительно оценил кандидатуру Ивана Климовича — нападающий обладает хорошим набором игровых качеств, которые позволят ему прогрессировать в составе «Амура» и приносить пользу команде. Говоря о Егоре Климовиче, Никита Точицкий подчеркнул, что в скором времени его должны поменять на хоккеиста из другого клуба.