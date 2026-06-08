Депутаты норильского Горсовета приняли участие в большой уборке детских площадок

В день первого общегородского субботника Молодёжный парламент Норильска традиционно взялся за уборку детских площадок — это стало продолжением флагманского проекта «100 добрых дел».
На этот раз молодые парламентарии наводили чистоту на одной из самых популярных в городе территорий для детского досуга под открытым небом — на большой площадке на Талнахской, 10. Инициативу Молодёжного парламента поддержали депутаты Городского Совета Норильска, представители местной общественной палаты, молодогвардейцы и жители близлежащих домов.
«Мы объездили все площадки, которые есть в нашем городе, и выявили, что самая грязная площадка — это она, и самая большая. Здесь очень отзывчивые жители: сейчас на площадке примерно 70−80 человек, и около половины из них — жители этого двора. Этой акцией мы хотим не научить людей убираться, а сделать так, чтобы люди задумались. Когда человек идёт и бросает бумажку, пусть он вспомнит, что когда-то он эту бумажку поднимал и когда-то он это убирал», — рассказывает председатель Молодёжного парламента, депутат Горсовета Норильска Денис Каминский.
Первый общегородской субботник дал старт летней экологической кампании. В течение сезона планируется продолжить точечные уборки на детских площадках и других городских объектах.
«Это наша ежегодная акция. В прошлом году начинали её на Комсомольской, 39. Мы ежегодно стараемся в начале лета убирать детские площадки, потому что за зиму и весну накапливается очень много мусора. Особенно сейчас мы заметили, что много стекла, а это небезопасно для детей. Надеюсь, что нашими маленькими делами город, особенно детские площадки, будут становиться чище», — делится зампред Молодёжного парламента Балахалум Казиева.
Организаторы и участники субботников на детских площадках отмечают, что с каждым разом всё больше горожан подключаются к уборке, и надеются, что их помощь в наведении чистоты станет хорошим подспорьем для обслуживающих организаций.
«Я впервые принимаю участие в такой акции. Считаю, это обязанность каждого человека — участвовать в жизни города. Думаю, что такие мероприятия могут мотивировать жителей поддерживать порядок, потому что каждый человек почувствует это на себе и поймёт, как это важно», — отмечает молодая норильчанка, участница субботника Мирослава Васильева.
Организаторы уверены, с помощью таких субботников удастся поскорее привести в порядок места массового отдыха юных норильчан, ведь с наступлением каникул всё больше ребят проводит свободное время на улице.
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