Депутаты норильского Горсовета приняли участие в большой уборке детских площадок

«Мы объездили все площадки, которые есть в нашем городе, и выявили, что самая грязная площадка — это она, и самая большая. Здесь очень отзывчивые жители: сейчас на площадке примерно 70−80 человек, и около половины из них — жители этого двора. Этой акцией мы хотим не научить людей убираться, а сделать так, чтобы люди задумались. Когда человек идёт и бросает бумажку, пусть он вспомнит, что когда-то он эту бумажку поднимал и когда-то он это убирал», — рассказывает председатель Молодёжного парламента, депутат Горсовета Норильска Денис Каминский.