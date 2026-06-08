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В Хабаровском крае бизнес приглашают на переговоры с Китаем

Предпринимателям помогут найти партнёров и заключить сделки.

В Хабаровском крае открыт приём заявок от предпринимателей, которые хотят принять участие в B2B-переговорах с компаниями из Китая. Об этом сообщает правительство региона.

Встречи пройдут в Хабаровске 4−5 сентября в рамках подготовки ко II Российско-Китайскому форуму. За одним столом соберутся российские и китайские предприниматели, чтобы напрямую обсудить поставки, сотрудничество и совместные проекты — без посредников и лишних этапов.

Организаторы отмечают, что участникам помогут с подбором партнёров и предоставят переводчиков, чтобы переговоры проходили максимально предметно и понятно.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Опыт прошлого года показал, что такой формат работает: в 2025 году десятки компаний смогли найти партнёров и выйти на предварительные договорённости о сотрудничестве.

Подать заявку можно через Центр поддержки экспорта Хабаровского края. Количество мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют не откладывать участие.