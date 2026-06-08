Актриса Анна Михайловская показала себя на прогулке с новорожденным малышом

Актриса Анна Михайловская недавно родила второго ребенка. Она опубликовала на своей странице в соцсети фото с прогулки с новорожденным и показала свой повседневный образ.
На артистке были полосатое поло с воротником, брюки лимонного оттенка и сандалии. В таком наряде знаменитость отправилась с малышом в кафе, где побаловала себя какао с маршмеллоу.
Подписчики оставили много комплиментов под постом, восхищаясь ее внешностью: «Анна, вы прекрасны. Как вам удается так выглядеть после вторых родов?»; «Вы очень красивая. Счастья вам», — написали пользователи.
3 июня Анна Михайловская сообщила, что стала матерью во второй раз. О радостном событии она рассказала в своем блоге, опубликовав пост после выписки из роддома. Артистка сопроводила публикацию фото с ребенком, пол которого не уточнила.
Актеры Иван Янковский и Диана Пожарская стали родителями во второй раз. Счастливой новостью с поклонниками звездная пара поделилась в социальных сетях 7 июня. В комментариях к публикации поклонники поздравили артистов с пополнением в семье и пожелали здоровья малышу.