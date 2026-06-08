Что посмотреть: 11 атмосферных фильмов про лето в городе

Летний Париж середины 80-х. Дельфин (Мари Ривьер) недавно рассталась с парнем и надеялась хорошо отдохнуть в отпуске, но подруга отменила совместную поездку. Опустошенная девушка осталась в городе одна, без планов и надежд. Близкие стараются подбодрить ее, приглашая в совместные путешествия, но Дельфин везде чувствует дискомфорт. В конце концов, она отправляется в Биарриц в одиночестве, чтобы разобраться в себе.