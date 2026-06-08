Беспилотники атаковали два района Ростовской области

Ночью 8 июня в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область беспилотники уничтожены в Верхнедонском и Чертковском районах. Об этом сообщает губернатор Юрий Слюсарь.
Как отметил глава региона, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
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