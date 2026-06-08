Telegraph: ВМС Британии боятся опозориться перед Россией из-за подлодок

Все пять действующих атомных ударных подводных лодок класса Astute, состоящих на вооружении ВМС Великобритании, в настоящее время находятся в портах и проходят ремонт либо техническое обслуживание. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в военно-морской сфере.