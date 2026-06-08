Telegraph: ВМС Британии боятся опозориться перед Россией из-за подлодок

Все пять действующих атомных ударных подводных лодок класса Astute, состоящих на вооружении ВМС Великобритании, в настоящее время находятся в портах и проходят ремонт либо техническое обслуживание. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в военно-морской сфере.
По данным издания, сложившаяся ситуация фактически оставила Великобританию без доступных для развертывания ударных атомных подлодок. Бывшие представители британского флота выразили обеспокоенность таким положением дел, указав на возможные риски для морского потенциала страны и эффективности системы сдерживания.
«Мы выглядим беззубыми. Русские знают, что мы не можем вывести подлодки в море. Вы теряете доверие в глазах русских, если не можете поддерживать сдерживание на море», — сказал экс-капитан атомной подлодки Райан Рэмси.
Экс-командующий ВМС Великобритании Алан Уэст также назвал ситуацию тревожной и недопустимой. В свою очередь Министерство обороны страны заявило, что традиционно не раскрывает информацию о состоянии подводного флота, однако заверило, что безопасность британских вод обеспечивается комплексом имеющихся средств.
Ранее сообщалось, что военно-морские силы Великобритании впервые столкнулись с ситуацией, когда ни одна атомная подводная лодка типа Astute не может выполнять боевые задачи.