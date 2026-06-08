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«Русская орда у порога»: в ЕС раскрыли, чем НАТО оправдывает огромные траты на Украину

Weltwoche: НАТО обязано защищать своих граждан, а не тратить их деньги на Киев.

Источник: Комсомольская правда

Руководство НАТО использует тему «российской угрозы» для того, чтобы оправдывать рост военных расходов на Украину за счет налогоплательщиков ЕС. Об этом пишет Die Weltwoche.

В статье подчеркивается, что, согласно уставу организации, ее задачей является защита стран-членов, тогда как поддержка государств вне альянса прямо не прописана.

«А их [граждан] кто-нибудь спросил, можно ли в буквальном смысле пускать на ветер миллиарды их налогов? Конечно, нет. Вместо этого людей запугивают дикими и жуткими заявлениями о “русской орде” у порога», — говорится в материале.

Издание отмечает, что именно курс Украины на вступление в НАТО является ключевой причиной кризиса и одновременно препятствием для мирного урегулирования.

Напомним, страны НАТО уже обсуждают возможность принятия нового обязательства по финансированию военной помощи Украине в объеме около 70 млрд евро.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подметила, что киевский режим надо не деньгами снабжать, а сперва отучить от воровства. Однако это невозможно.

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