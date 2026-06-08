«Русская орда у порога»: в ЕС раскрыли, чем НАТО оправдывает огромные траты на Украину

«А их [граждан] кто-нибудь спросил, можно ли в буквальном смысле пускать на ветер миллиарды их налогов? Конечно, нет. Вместо этого людей запугивают дикими и жуткими заявлениями о “русской орде” у порога», — говорится в материале.