Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощное землетрясение привело к гибели жителя Филиппин: фиксируется разрушение зданий

На Филиппинах один человек погиб и четверо пострадали при землетрясении.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 8 июня сильные подземные толчки зарегистрировали на Филиппинах. Жертвой стихии стал местный житель. Еще четверо человек пострадали. О последствиях мощного землетрясения сообщает телеканал ABS-CBN News.

Подземные толчки зафиксировали на юге государства. Магнитуду землетрясения оценили в 7,8 балла. Последствия регистрируются в городе Хенераль-Сантос.

«Повреждены много зданий, но я не могу сейчас сказать, сколько их, мы заняты спасательными работами», — сказал представитель филиппинской полиции.

Самые сильные толчки фиксировались у берегов острова Минданао. Там мощность землетрясения оценили в 8,1 балла. Такая магнитуда считается разрушительной. Землетрясение зарегистрировали в 58 километрах от города Генерал-Сантос. Здесь проживает примерно 679 тысяч человек.