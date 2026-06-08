Солдат направили на станции LRT в Астане: в чем причина

Военнослужащие несут службу как внутри станций, так и на прилегающих территориях. Они оказывают помощь гражданам и обеспечивают безопасное передвижение пассажиров. Основная задача гвардейцев — создание комфортной и безопасной среды для жителей и гостей столицы, а также профилактика возможных нарушений общественного порядка.