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Солдат направили на станции LRT в Астане: в чем причина

В Астане теперь на станциях LRT несут службу военнослужащие. В пресс-службе Национальной гвардии объяснили, с чем связаны принятые меры, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Гвардейцы заступили на службу на станциях LRT в связи с высоким пассажиропотоком и повышенным интересом жителей столицы к работе легкорельсового транспорта. Солдаты помогают поддерживать общественный порядок, предотвращать скопление людей и координируют соблюдение правил пользования транспортом.

Военнослужащие несут службу как внутри станций, так и на прилегающих территориях. Они оказывают помощь гражданам и обеспечивают безопасное передвижение пассажиров. Основная задача гвардейцев — создание комфортной и безопасной среды для жителей и гостей столицы, а также профилактика возможных нарушений общественного порядка.

На 17 станциях служба организована в двухсменном режиме. Работа гвардейцев проходит в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции, представителями транспортных служб и администрацией объекта.