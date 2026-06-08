Сотрудников администрации Марковки после атаки ВСУ перевели на удаленную работу

28 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 18 человек ранены при ударе ВСУ по администрации Марковского муниципального округа, повреждены социальные объекты. Трое пострадавших находились в тяжелом состоянии, четвертый — в крайне тяжелом. Параллельно Киев атаковал сельский совет в Меловатке Сватовского муниципального округа. Как заявляли в ЦИК России, ударом по центру Марковки украинские войска разрушили помещение ТИК Марковского района.