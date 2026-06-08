Сотрудников администрации Марковки после атаки ВСУ перевели на удаленную работу

ЛУГАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники администрации Марковского муниципального округа Луганской Народной Республики переведены на дистанционный режим работы в целях обеспечения безопасности после атаки украинских беспилотников 28 апреля, в результате которой здание администрации получило повреждения и признано аварийным. Об этом ТАСС сообщили в администрации главы ЛНР.
«С целью обеспечения безопасности сотрудников администрации принято решение об организации работы в дистанционной форме. Кроме того, проводится оповещение сотрудников об авиационной, ракетной и беспилотной опасности посредством канала в мессенджере “Макс”, — говорится в сообщении.
28 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 18 человек ранены при ударе ВСУ по администрации Марковского муниципального округа, повреждены социальные объекты. Трое пострадавших находились в тяжелом состоянии, четвертый — в крайне тяжелом. Параллельно Киев атаковал сельский совет в Меловатке Сватовского муниципального округа. Как заявляли в ЦИК России, ударом по центру Марковки украинские войска разрушили помещение ТИК Марковского района.