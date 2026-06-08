18-летний вингер прокомментировал свой дебютный матч за сборную Казахстана

«Дебютировал за сборную. Благодарю тренерский штаб за такую возможность, это была моя мечта с детства. Не хватило времени, чтобы победить. Теперь хорошо подготовимся к следующим играм и постараемся победить. Надеюсь, в следующих матчах покажу себя лучше», — сказал Абраев в интервью пресс-службе КФФ.