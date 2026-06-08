«Может последовать наказание, и такие случаи были»: в России объяснили, почему страны Европы не общаются с Россией напрямую

Страны Европы, представленные в ОБСЕ, не могут самостоятельно вести диалог с Россией. Их вынуждают действовать в парадигме общей линии ЕС и НАТО. А в случае непослушания их жде наказание. Об этом в интервью РИА Новости заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.