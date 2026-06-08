«Ъ»: школьников и студентов могут привлечь к сбору воспоминаний ветеранов СВО

По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, старшеклассники могли бы собирать воспоминания выпускников своих школ, участвовавших или участвующих в СВО, а также волонтеров и работников предприятий, связанных с поддержкой фронта. Эти материалы, как предполагается, войдут в экспозиции школьных музеев СВО и станут базой для последующего изучения событий профессиональными историками.