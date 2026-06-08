«Ъ»: школьников и студентов могут привлечь к сбору воспоминаний ветеранов СВО

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российских школьников и студентов могут привлечь к сбору воспоминаний ветеранов специальной военной операции и волонтеров, помогающих фронту. С такой инициативой выступило Российское военно-историческое общество (РВИО), ее уже поддержала рабочая группа Минобрнауки по вопросам изучения истории СВО, сообщает газета «Коммерсантъ».
По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, старшеклассники могли бы собирать воспоминания выпускников своих школ, участвовавших или участвующих в СВО, а также волонтеров и работников предприятий, связанных с поддержкой фронта. Эти материалы, как предполагается, войдут в экспозиции школьных музеев СВО и станут базой для последующего изучения событий профессиональными историками.
В Минобрнауки подтвердили изданию, что ведомственная рабочая группа одобрила инициативу РВИО. Проект может стать частью работы по созданию Народного цифрового архива специальной военной операции, запуск которого ожидается в первом квартале 2027 года.
Несколько опрошенных изданием экспертов в свою очередь поддержал идею сбора свидетельств, но указали на необходимость предварительной подготовки участников интервью и осторожного подхода к привлечению школьников к индивидуальному общению с людьми, имеющими боевой опыт.