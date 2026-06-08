Туалет продолжит работать в здании речного вокзала во время его ремонта

Об этом в своих социальных сетях объявил предприниматель, основатель сети «Келди» Антон Толмачев, который занимается реконструкцией бывшего здания речного вокзала в Хабаровске. По замыслу бизнесмена, там появится первый в краевой столице фуд-молл, то есть пространство, в котором на первом этаже будут работать кафе и рестораны с различной кухней, а на втором этаже разместят творческие мастерские — гончарные, столярные, художественные и книжные. При этом в здании «Речника» долгие годы работал общественный туалет, который был очень востребован среди жителей и гостей города. После начала ремонта здания туалет оказался закрыт, и хабаровчане стали массово жаловаться на отсутствие такого важного объекта и просить вернуть его. Теперь туалет пообещали открыть. «Я вижу сколько запросов поступает на открытие туалета и понимаю, что всем хотелось бы, чтобы он работал. Но он не работает, потому что там меняются коммуникации, есть трудности с трубами — и это причиняет большой дискомфорт. Но мы решили, что все-таки приведем в порядок тот туалет, который был, отмоем его, посмотрим, как там быстро сделать вентиляцию, найдем сотрудника, который будет его мыть и там работать постоянно. И запустим его для вас. Хотя бы в те периоды, когда есть такая возможность, он будет работать. В ближайшее время все сделаем», — сообщил Антон Толмачев.