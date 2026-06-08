Партия Пашиняна лидирует на выборах после обработки 50 процентов бюллетеней

После обработки 50 процентов бюллетеней на парламентских выборах в Армении лидирует правящая партия премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор», она набрала 51,71 процента (303 648 голосов). Это следует из опубликованных данных ЦИК республики, сообщило в понедельник, 8 июня, издание Armenia Today.
На втором месте находится фракция «Сильная Армения» с 23,2 процента (136 226 голосов). Замыкает тройку лидеров блок «Армения», набравший 9,33 процента (54 768 голосов). После идет партия «Процветающая Армения», за нее отдали голоса 4,29 процента избирателей (25 218 голосов), сказано в статье.
На момент публикации голоса подсчитали на 1029 избирательных пунктах из 2005. Число избирателей на данных участках составило 595 944 человека.
Ранее Никол Пашинян сообщил о победе его партии «Гражданский договор», несмотря на обработку только 10 процентов бюллетеней. Отвечая на вопрос, почему об этом говорит он, а не ЦИК, армянский лидер сказал о доверенных лицах во всех участковых комиссиях.
7 июня прошли парламентские выборы в Армении. После закрытия избирательных участков в центр Еревана стянули полицейских.