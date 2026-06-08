Партия Пашиняна лидирует на выборах после обработки 50 процентов бюллетеней

Ранее Никол Пашинян сообщил о победе его партии «Гражданский договор», несмотря на обработку только 10 процентов бюллетеней. Отвечая на вопрос, почему об этом говорит он, а не ЦИК, армянский лидер сказал о доверенных лицах во всех участковых комиссиях.