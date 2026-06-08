«Человек пилит сук, на котором сидит»: эксперты о загрязнении океана

«Изменения температуры в Арктике происходят в несколько раз быстрее, чем в среднем в мире. Когда температура за 100 лет повысилась на 1,5 градуса, это может быть неощутимо. Но именно в Арктике это привело к тому, что летом и осенью льда стало примерно на 30−40% меньше, чем в 1970−90-е годы», — рассказал Осадчиев.