Врач рассказал, как часто нужно брать отпуск

Регулярные короткие отпуска помогают лучше справляться со стрессом и эмоциональной нагрузкой от работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врача психиатра, доцента и заведующего отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александра Сергиевича.
По словам специалиста, главное правило, не игнорировать отпуск. Некоторые трудоголики считают, что без них рабочие процессы остановятся, однако работа, как отметил врач, «никогда никуда не денется».
«В отпусках важна не длительность, а регулярность. Есть публикации о том, что короткие, но частые отпуска дают более устойчивый положительный эффект, чем один длинный отпуск в год. Чем меньше паузы между отпусками, тем организму лучше», — сказал он.
Врач пояснил, что регулярный отдых помогает снижать эмоциональную нагрузку, особенно если у человека появляются признаки выгорания. Это положительно влияет как на психоэмоциональное состояние, так и на физическое самочувствие. Особенно важен полноценный отдых для работников, у которых меньше двух выходных в неделю. По словам Сергиевича, два выходных считаются критическим минимумом, необходимым человеку для восстановления.
Также специалист отметил, что важно не только количество дней отдыха, но и его качество. Руководителям стоит беспокоить сотрудников в отпуске только в исключительных случаях. То же правило, по мнению врача, должно действовать и в отношении начальников, которые сами находятся на отдыхе.