Врач рассказал, как часто нужно брать отпуск

Врач пояснил, что регулярный отдых помогает снижать эмоциональную нагрузку, особенно если у человека появляются признаки выгорания. Это положительно влияет как на психоэмоциональное состояние, так и на физическое самочувствие. Особенно важен полноценный отдых для работников, у которых меньше двух выходных в неделю. По словам Сергиевича, два выходных считаются критическим минимумом, необходимым человеку для восстановления.