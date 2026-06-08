От +16 до +29, дождь, гроза и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 8 июня

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 8 июня будет переменной облачности. Во второй половине дня и вечером пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в остальное время осадков не ожидается. Ветер северной четверти разовьет скорость в 5 — 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 14 м/с. В ночь на 9 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный задует со скоростью 6 — 11 м/с.