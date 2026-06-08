Губернатор Дмитрий Демешин поздравил соцработников края с праздником

— Сегодня в Хабаровском крае в системе соцзащиты трудятся почти 7 тысяч человек. Работают десятки учреждений: от детских домов до реабилитационных центров и интернатов. А недавно к ним добавились четыре новых семейных МФЦ — в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Ванино и Бикине. Туда люди приходят не с бумажками, а со своей бедой — и уходят с надеждой, — подчеркнул глава региона.