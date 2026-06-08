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Губернатор Дмитрий Демешин поздравил соцработников края с праздником

В Хабаровском крае трудятся почти 7 тысяч соцработников, открылись четыре новых семейных МФЦ.

Источник: Комсомольская правда

8 июня в России отмечают День социального работника. 325 лет назад, в 1701 году, Пётр I подписал указ об открытии учреждений для больных, престарелых и неимущих. Именно тогда родилась система, основанная на милосердии и заботе о ближнем. Сегодня эти принципы живы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил сотрудников отрасли с профессиональным праздником. В своём обращении он рассказал о тех, кто ежедневно помогает людям.

— Сегодня в Хабаровском крае в системе соцзащиты трудятся почти 7 тысяч человек. Работают десятки учреждений: от детских домов до реабилитационных центров и интернатов. А недавно к ним добавились четыре новых семейных МФЦ — в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Ванино и Бикине. Туда люди приходят не с бумажками, а со своей бедой — и уходят с надеждой, — подчеркнул глава региона.

Демешин поблагодарил каждого соцработника и отдельно рассказал о нескольких замечательных специалистах. Светлана Лазуткина из Хабаровского ДПНИ уже более 20 лет работает учителем-логопедом. Благодаря её методикам дети полностью преодолевают тяжёлые речевые нарушения. Дмитрий Ипатов из Николаевска-на-Амуре — инструктор по адаптивной физкультуре. Его команда «Амурчане» на соревнованиях доказывает: возможности человека шире любых диагнозов.

Ольга Муравьёва из детского дома № 32 руководит Службой постинтернатного сопровождения. Она помогает выпускникам решать вопросы с жильём, лечением, работой. Елена Жданова из Хабаровского центра соцподдержки за три года помогла оформить материальную помощь более чем 450 гражданам — участникам СВО и их семьям.

— Ваша работа многогранна, и она невозможна без огромного сердца. Спасибо вам за чуткость, терпение и настоящую любовь к людям. С праздником! — обратился к соцработникам Дмитрий Демешин.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru