Народные приметы на 9 июня: чего нельзя делать в Федорин день?

9 июня можно заняться решением вопросов, которые долго не давали вам покоя. Не исключено, что решение, как поступить в непростой ситуации, вы увидите во сне. Постарайтесь запомнить его детали, особенно если перед вами предстанет кто-то из родных, ушедших в мир иной. Немаловажное значение для трактовки сна также имеют и цифры: стоит их записать после пробуждения, так как они могут прямо указывать на даты важных событий.