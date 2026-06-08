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Народные приметы на 9 июня: чего нельзя делать в Федорин день?

Что делали на Руси, чтобы не оглохнуть и не остаться без копейки в кармане?

Источник: Живем в Нижнем

9 июня Церковь чтит память мученицы Феодоры, в народном календаре — Федорин день. С этой датой в старину было связано немало примет — многие из них считались особенно важными. Наши предки верили, что соблюдая эти правила, гарантированно защитят себя от порчи, болезней и безденежья. Расскажем, что можно, а что нельзя делать 9 июня, чтобы избежать бед и неприятностей.

Народные приметы на 9 июня: что нельзя делать.

В Федорин день на Руси никто не брался за стирку. Считалось, что вода смоет с вещей защиту от сглаза.

Не разрешалось одалживать кому-либо муку и крупу. Якобы вместе с этими продуктами дом покинут деньги.

Знающие люди не советовали готовить что-либо из ягод, в том числе делать морс или печь пироги с начинкой. Согласно народным поверьям, нарушение запрета может обернуться ссорами в семье.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, 9 июня не рекомендуется вмешиваться в чужие разговоры: из-за этого могут заболеть зубы. Также не следует подслушивать, что происходит у соседей. Так можно оглохнуть.

Если девушка мечтала о замужестве, ей нельзя было вставать из-за стола последней. Наши предки верили, что в этом случае она вовек под венец не пойдет.

Незамужним подругам запрещалось проводить 9 июня исключительно в женской компании. Нужно было выйти на улицу и поговорить хотя бы с одним человеком мужского пола. Если этого не сделать, то вековать им старыми девами.

В старину строго-настрого запрещалось сквернословить у очага и бросать мусор в костер. Якобы это могло стать причиной пожара.

Не стоит сплетничать, так можно нечисть приманить. По этой же причине нельзя болтать ногами под лавкой, смеяться во время еды и выглядывать в окошко ночью.

Нельзя смотреть в ночное небо. К тому, кто заметит падающую звезду, вскоре придет беда.

Не следует доедать и допивать за детьми. Из-за этого младшие в семье вырастут слабовольными и ведомыми. В будущем такой характер может обернуться проблемами как с противоположным полом, так и с законом.

Если верите в приметы, ни в коем случае не оставляйте грязную посуду после ужина. Вымыть ее нужно сразу, а не ждать до утра. Забыв, про это правило, можно лишиться всех накоплений и на своем опыте узнать, что такое голод. Во всяком случае, так твердили на Руси.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы на 9 июня: что можно делать.

Федорин день хорошо сложится у тех, кто проведет его в родных краях. Для поездок эта дата не годится. В давние времена люди верили, что помощь близким и семейное времяпрепровождение станут залогом успехов в делах и благополучия.

9 июня можно заняться решением вопросов, которые долго не давали вам покоя. Не исключено, что решение, как поступить в непростой ситуации, вы увидите во сне. Постарайтесь запомнить его детали, особенно если перед вами предстанет кто-то из родных, ушедших в мир иной. Немаловажное значение для трактовки сна также имеют и цифры: стоит их записать после пробуждения, так как они могут прямо указывать на даты важных событий.

В этот день можно разобраться в шкафах и выбросить всякий хлам. Не возбраняется рукоделие и другие домашние занятия.

Если погода позволяет, нужно выйти на улицу. Наши пращуры любили постоять под солнечными лучами, надеясь на избавление от проблем со здоровьем.

Фото: Алиса AI.

Народные приметы о погоде на 9 июня.

Жаркое утро в Федорин день — предвестник дождя.

Если до обеда прохладно, завтра разогреет.

Ливень в вечерние часы — к скорому потеплению.

Если мокрая от росы трава никак не высыхает, быть грозе.

После дождя на небе красуется радуга? В этом году будет много фруктов и овощей.

Гром во время ливня — к засушливому лету.

Именинники 9 июня.

В этот день именины отмечают Анастасия, Диана, Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр и Феодора.