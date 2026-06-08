Частный сектор дал по тормозам

«Широкого применения данный механизм до сих пор не получил, так как аккредитацию в банках прошла незначительная доля компаний. Реалии таковы, что для сокращения налоговой нагрузки застройщики ИЖС чаще всего не заключают договор подряда между заказчиком и исполнителем, а расчеты с привлекаемыми строительными бригадами и покупку материалов осуществляют за наличные средства. В итоге это приводит к главному стоп-фактору для банков — отсутствию необходимых финансовых показателей деятельности предприятия и качественно оформленной бухгалтерской и финансовой отчетности», — рассказала госпожа Макарова и пояснила, что в перспективе использование эскроу в сфере ИЖС может привести как к большей прозрачности рынка, так и к снижению маржинальности отрасли и удорожанию строительства для конечного потребителя.