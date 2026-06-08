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Мужчина с диабетом получил льготные лекарства после вмешательства прокуратуры в Хабаровском крае

53-летний мужчина обратился в Амурскую городскую прокуратуру с заявлением. Как выяснилось, мужчина страдает сахарным диабетом и нуждается в дорогостоящих лекарствах, которые ему не предоставляют. После вмешательства прокуратуры мужчина получил лекарства, его права восстановлены.

53-летний мужчина обратился в Амурскую городскую прокуратуру с заявлением. Как выяснилось, мужчина страдает сахарным диабетом и нуждается в дорогостоящих лекарствах, которые ему не предоставляют. После вмешательства прокуратуры мужчина получил лекарства, его права восстановлены.