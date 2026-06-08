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Сезон летних лагерей начался в Хабаровском крае

Более 70 тысяч детей отдохнут в загородных и дневных лагерях Хабаровского края. Губернатор Дмитрий Демешин утверждает, что масштабная оздоровительная кампания поможет детям провести лето интересно и с пользой. В лагере «Мир детства» региональный филиал Центра «Воин» проведет 4 смены «Время юных героев». Развитие детских лагерей и проведение тематических смен проходит в рамках реализации президентского нацпроекта.

Более 70 тысяч детей отдохнут в загородных и дневных лагерях Хабаровского края. Губернатор Дмитрий Демешин утверждает, что масштабная оздоровительная кампания поможет детям провести лето интересно и с пользой. В лагере «Мир детства» региональный филиал Центра «Воин» проведет 4 смены «Время юных героев». Развитие детских лагерей и проведение тематических смен проходит в рамках реализации президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Центр «Воин» создан по поручению зампреда правительства РФ Юрия Трутнева при участии Федерации боевого снайпинга России.