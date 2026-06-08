Две новые АЗС откроют в отдаленных районах Хабаровского края

Две автозаправочных станции появятся в двух отдаленных районах Хабаровского края — уже в начале сентября в Чегдомыне Верхнебуреинского района и и в Советско-Гаванском районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Развитие заправочной инфраструктуры в отдалённых посёлках Хабаровского края губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обсудил с президентом АО «ННК» Эдуардом Худайнатовым на полях Петербургского экономического форума.
Это важная новость, потому что в районах периодически возникают проблемы с бензином. Так, наше информационное агентство сообщало, что в прошлом году возникли перебои с бензином в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Автолюбители на АЗС выстраивались в длинные очереди, чтобы заправить свое авто, вводились ограничения, когда отпускалось не более 30 литров на один бак.
Тогда Telegram-канал администрации Ванинского района одной из причин отсутствия топлива назвал закрытие продаж автозаправок целого ряда продавцов.
В министерстве энергетики края объясняли, что ажиотажный спрос спровоцирован ценовыми колебаниями на топливной бирже. Поставщики не могли обеспечивать закупки топлива по разумным ценам для обеспечения продаж в розницу на АЗС.
Теперь таких проблем удастся избежать.