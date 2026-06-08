Две новые АЗС откроют в отдаленных районах Хабаровского края

Это важная новость, потому что в районах периодически возникают проблемы с бензином. Так, наше информационное агентство сообщало, что в прошлом году возникли перебои с бензином в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Автолюбители на АЗС выстраивались в длинные очереди, чтобы заправить свое авто, вводились ограничения, когда отпускалось не более 30 литров на один бак.