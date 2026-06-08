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Красноярск в 2027 году примет фестиваль студенческого спорта «УниверЛига»

Красноярск в 2027 году примет фестиваль студенческого спорта «УниверЛига». Ожидается, что в нем примут участие более 5 тысяч человек, в.

Красноярск в 2027 году примет фестиваль студенческого спорта «УниверЛига». Ожидается, что в нем примут участие более 5 тысяч человек, в том числе из-за рубежа. Для нас это событие важно не только высоким статусом, но и возможностью рассказать талантливым ребятам о крае, предложить им строить здесь карьеру. Уверен, первый фестиваль стал началом новой традиции. Планируем провести «УниверЛигу» в мае 2027 года. Соглашение поможет обеспечить эффективное сотрудничество, — отметил глава региона Михаил Котюков. Соглашение о проведении фестиваля на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, Российский студенческий спортивный союз и Ассоциация студенческих спортивных клубов России. В программе запланированы соревнования по 30 видам спорта, также в рамках фестиваля пройдут образовательные треки, деловая и культурная программы. Заявочная кампания стартует в сентябре 2026 года. Напомним, что Мирра Андреева из Красноярска стала чемпионкой «Ролан Гаррос».