ЦАХАЛ: Израиль ударил по военным целям в центральной и западной частях Ирана

— Израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана, — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Еще 7 июня Иран нанес ракетные удары по Израилю. После этого Армия обороны Израиля перевела свои подразделения в состояние повышенной готовности и выпустила предупреждение о возможных новых атаках в ближайшие часы.
Ранее Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку Соединенных Штатов по островам Сирик и Кешм. Корпус стражей исламской революции также сообщил об атаке на четыре танкера, которые пытались без разрешения пересечь Ормузский пролив.
1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока атаки не прекратятся. Однако президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.