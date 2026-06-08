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ЦАХАЛ: Израиль ударил по военным целям в центральной и западной частях Ирана

Израильские ВВС нанесли удары по военным целям в Иране. Об этом в понедельник, 8 июня, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские ВВС нанесли удары по военным целям в Иране. Об этом в понедельник, 8 июня, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

— Израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана, — говорится в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Еще 7 июня Иран нанес ракетные удары по Израилю. После этого Армия обороны Израиля перевела свои подразделения в состояние повышенной готовности и выпустила предупреждение о возможных новых атаках в ближайшие часы.

Ранее Иран нанес удары по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на атаку Соединенных Штатов по островам Сирик и Кешм. Корпус стражей исламской революции также сообщил об атаке на четыре танкера, которые пытались без разрешения пересечь Ормузский пролив.

1 июня иранская сторона на фоне продолжающихся ударов по Ливану заявила, что приостанавливает переговоры с Соединенными Штатами до тех пор, пока атаки не прекратятся. Однако президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее телеканалу NBC News, сказал, что ничего не слышал о подобных шагах Тегерана.

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