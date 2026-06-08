Из Ростовской области выдворены 57 мигрантов

В результате рейдов зафиксировано 169 случаев нарушения миграционного законодательства РФ. Из них 93 касались нарушений правил въезда или режима пребывания, 35 — нарушений режима пребывания, 22 — незаконной трудовой деятельности, 17 — незаконного привлечения к трудовой деятельности и 2 — уклонения от выдворения за пределы РФ.