Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Ростовской области выдворены 57 мигрантов

С территории Ростовской области выдворены 57 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

С территории Ростовской области выдворены 57 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Полиция провела проверки на стройках, предприятиях общепита, сельскохозяйственных участках и в ряде жилых помещений в Ростове, Аксайском и Семикаракорском районах.

В результате рейдов зафиксировано 169 случаев нарушения миграционного законодательства РФ. Из них 93 касались нарушений правил въезда или режима пребывания, 35 — нарушений режима пребывания, 22 — незаконной трудовой деятельности, 17 — незаконного привлечения к трудовой деятельности и 2 — уклонения от выдворения за пределы РФ.