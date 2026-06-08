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Грозы и сильные дожди: МЧС предупреждает белорусов о непогоде в понедельник

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Грозы ожидаются во многих районах Беларуси в понедельник, утром и днем на большей части территории пройдут сильные дожди, сообщил в министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.

Сейчас в Ричмонде: +26° 0 м/с 61% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Сильный дождь значительно снижает видимость и затрудняет движение транспорта вплоть до его полной остановки, что может увеличить количество дорожно-транспортных происшествий. Ливни также могут стать причиной подтоплений отдельных домов, хозпостроек, огородов, сельхозугодий и автодорог местного значения.

По прогнозам Белгидромета, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Временами пройдут дожди, утром и днем на большей части территории — сильные дожди. Во многих районах прогремят грозы.

Ветер переменных направлений 4−9 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с, днем местами порывы усилятся до 15−20 м/с. Температура воздуха составит +17…+23°С, по востоку воздух прогреется до +29°С.

В Минске в понедельник прогнозируется облачная погода, к вечеру с прояснениями. Ожидается продолжительный сильный дождь, вероятность осадков составляет более 90%. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха утром будет в белорусский столице +15…+17°С, днем воздух прогреется до +17…+19°С, а в вечернее время столбик термометра немного опустится до +16…+18°С.

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